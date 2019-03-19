Wallace, radyo kanalı BBC 4'e yaptığı açıklamada, aşır sağın güçlenmesinden "endişe duyduğunu" belirtti. Londra'da hafta sonu meydana gelen bıçaklamayı terör saldırısı kapsamında soruşturduklarına dikkati çeken Wallace, Yeni Zelanda'daki gibi bir katliamın İngiltere'de olup olamayacağına ilişkin soru üzerine, "Kesinlikle burada da olabilir." dedi.

Hükümetin daha fazla kişinin aşırı sağ veya Neo-Nazi temelli aşırıcı görüşleri benimsemesinden endişe ettiğini söyleyen Wallace, "Bu yüzden 18 ay önce Neo-Nazi grup Ulusal Eylem'i diğer terör grupları gibi yasakladık. Daha geçen hafta Cardiff'de bazı kişileri gözaltına aldık ve aktif haldeki kişileri yakalamak için büyük miktarda kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

Wallace, camilerin korunmasıyla ilgili soru üzerine ise dini mekanların korunması için ayrılan fonun tehdide göre değiştirdiğini belirterek, artan tehlikeyi dikkate alarak gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

İNGİLTERE'DEKİ SALDIRGAN 'TÜM MÜSLÜMANLAR ÖLMELİ' DİYE BAĞIRDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü bir kişiyi bıçaklayan aşırı sağcının saldırıdan önce "Tüm Müslümanlar ölmeli." ve "Tüm Müslümanları öldüreceğim." diye bağırdığı bildirildi.

Londra'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde cumartesi günü 19 yaşındaki bir erkeğin, bıçaklı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıkıyor.

Geçen cuma Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısından bir gün sonra yaşanan ve terör şüphesiyle soruşturulan olayın faili 50 yaşlarındaki kişinin saldırıdan önce ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı belirtildi.

Sun gazetesine konuşan görgü tanığı Vincent Sutherland, saldırganın "Tüm Müslümanlar ölmeli." ve "Tüm Müslümanları öldüreceğim." dediğini söyledi. Saldırganın ayrıca beyaz ırkın üstünlüğüne ilişkin ifadeler de kullandığı aktarıldı.

Başka bir mahalle sakini de yolun ortasında yürüyen saldırganın parlak bir aleti salladığını gördüğünü ve hemen kaçarak saklandığını anlattı.

Londra'da cuma namazı sırasında da iki aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmıştı.