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SON DAKİKA! Loris Karius resmen Beşiktaş'ta

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'un transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar Alman kalecinin satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralandığını duyurdu. Karius, 1 numaralı formayı giyecek

26 Ağustos 2018 Pazar, 14:38:23 | Güncelleme:

Son dakika haberine göre Beşiktaş, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Siyah-beyazlı takım, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'un transferini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş’a Hoş Geldin Loris Karius!
Futbol Takımımız, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı."

 

LORIS KARIUS KİMDİR?

Stuttgart ve Manchester City'nin genç takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservissiz olarak Mainz'a giden Karius, 2016'da 6,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Loris Karius, geçen sezon Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Real Madrid'le oynanan maçta yediği hatalı gollerin ardından konuşan Alman kaleci, ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Merseyside Emniyeti ise özellikle sosyal medyadan gelen tehditler üzerine "Bu tür sosyal medya paylaşımlarını son derece ciddiye alıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Emniyet açıklamasında ayrıca tehdide varan sosyal medya paylaşımlarının soruşturulacağı ifade edilmişti.

Final maçında Karius, eliyle oyunu başlatmaya çalışırken topu Real Madridli Karim Benzema'nın ayağına yuvarlamış ve takımı bu hatanın ardından 1 - 0 geriye düşmüştü. Karius ardından bir büyük kaleci hatası daha yaparak Real Madrid'in kupayı kaldırmasının önünü açmıştı. Karius, maçtan sonra sosyal medyada özür dilemiş ve "Takım arkadaşlarımdan, taraftarlardan ve kulüpten defalarca özür diliyorum" demişti.

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Yorumlar 3
  • Misafir 4 dakika önce
    aciklaya aciklaya bi hal oldunuz yeter daaa!!!
  • Misafir 5 dakika önce
    Hayırlı olsunn
  • Misafir 7 dakika önce
    fenerbahçemizde geçen sene oynamamış sakat ne kadar fıtbolcu varsa onların transferini açıklayacak yakında
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