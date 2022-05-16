Kripto paralarda TerraUSD (UST) ve LUNA krizi etkili olmaya devam ediyor. Bitcoin hafta sonu 31.000 doların üzerini test ederken bugün yeniden 30.000 doların altına geriledi.

Kripto para piyasası 9 Mayıs'ta sabit coin UST'nin 1 dolarlık hedef fiyatında tutunamamasıyla tarihi bir çöküşe sahne oldu. UST 12 Mayıs'ta yeniden yükselmeyi denese de 1 dolara çıkamadı. Bugün itibarıyla ise 0.13 dolara düştü.

Cuma gecesi Terra ağının yaratıcısı Terraform Labs Kurucusu Do Kwon UST'nin merkeziyetsiz ekonominin parası olma hedefine ulaşamayacağını belirterek 'icadının yaşattığı acılar' sebebiyle herkesten özür diledi.

REZERVLERİ AÇIKLADI

Do Kwon daha önce UST'yi 1 dolara yeniden sabitlemek için çalıştıklarını belirtmişti. Son açıklaması ise bu çabaların boşa çıktığının kabulü oldu. Bu esnada Terra ağının yerel kripto parası LUNA ise 64 dolardan 0.0002 dolara geriledi.

Do Kwon'un başında bulunduğu Luna Foundation Guard (Luna Vakfı) ise bugün ellerindeki rezervleri son 1 haftada nasıl harcadıklarını açıkladı.

Luna Vakfı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs'ta vakfın elinde 80.394 Bitcoin bulunuyordu. Bugün itibarıyla ise 313 Bitcoin'i kaldı. Yani söz konusu kriz sırasında 80.081 adet Bitcoin sattı.

AVAX SAYISI DEĞİŞMEDİ

Bu arada Luna Vakfı'nın rezervinde daha önce önemli miktarda Avalanche (AVAX) olduğu biliniyordu. Yapılan açıklamada 7 Mayıs itibarıyla 1.973.554 adet AVAX'ı bulunduğunu açıklayan Luna Vakfı bugün itibarıyla sayının değişmediğini bildirdi.

Vakıftan satış yapılmamasına rağmen 49 dolardan 23.5 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise yeniden 33 dolara çıktı. Luna Vakfı'nın yaptığı açıklama satışın tamamen son gelişmelerden ürken yatırımcılar tarafından yapıldığını ortaya koydu.