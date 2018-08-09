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Son dakika: Mahkeme cinsel saldırı davasında 3 yılı az buldu, 8 yıla yükseltti

Son dakika... İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin lise öğrencisini otobüste taciz eden sanığa verdiği 3 yıl hapis cezasını az buldu. Tacizin "sarkıntılık" olmadığını açıklayan mahkeme, "çocuğa cinsel istismar"dan ceza verdi, böylece 3 yıl olan hapis cezası 8 yıla yükseldi

09.08.2018 - 06:37 | Güncelleme:

Belediye otobüsünde 17 yaşındaki liseli kıza cinsel istismarda bulunan sanığa, yerel mahkeme "sarkıntılık" diye 3 yıl hapis verdi. İstinaf Mahkemesi ise “Sanığın kız çocuğunun kalçasını iki kez sıkması, suç işlemedeki azmini ve eylemin sürekliliğini gösteriyor. Açıkça cinsel istismar” diye cezayı 8 yıla çıkardı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 2017 yılında yaşanan olay mahkemeye taşındı. Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'teki haberine göre, olayın ayrıntıları şöyle: 

ŞOFÖR OTOBÜSÜ KARAKOLA ÇEKTİ

Dava dosyasına göre, 14 Mart 2017 tarihinde okuldan dönen lise 3. sınıf öğrencisi Ş.A (17), Karapürçek’teki evine gitmek için otobüse bindi. Ayakta yolculuk eden Ş.A’nın arkasında duran Musa G.(43), genç kıza vücuduyla dokunarak taciz etti. Musa G., rahatsız olarak yerini değiştirmeye çalışan genç kızın kalçasını sıktı. Musa G., yerini değiştiren kızın yanına giderek yine taciz etti. İkinci taciz karşısında sessiz kalmayan Ş.A, otobüs şoförüne gözyaşları içinde şikayette bulundu ve otobüsü karakola götürmesini istedi. Genç kızın beyanı üzerine şoför, kapıları kilitleyerek otobüsü karakolun önüne çekti. Ş.A’nın şikayeti üzerine Musa G. tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa G. hakkında, “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Ş.A mahkemedeki ifadesinde yaşadığı cinsel istismarı şöyle anlattı:

SÜREKLİ ÇARPIP KALÇAMI SIKIYORDU

“Sanık bana sürekli çarpıyordu. İlk, yokuştan diye düşündüm. Daha sonra sürekli çarpmaya devam etti, vücudunu çekmemeye başladı. Nefes alışlarını hissedebiliyordum. Ellerini korkuluğu tutuyor vaziyette beni ablukaya almış vaziyette durmaya devam ediyordu. Yan döndüm. Hafif sırıtıyordu. Ben yan dönünce tekrar çarpmaya başladı. Bunun üzerine ben ‘şu tarafa geçeceğim’ dedim. Elini çekmeyince elini ittim, geçtim. Geçerken tam bir adım attım, kalçamı sıktı. Paniklemiştim. İnmeyi düşündüm. Çok da zaman geçmeden yeniden kalçamı sıktığını hissetim.”

SAVUNMAYA BAK: NEDEN BAĞIRMADI

Tutuklu yargılanan sanık Musa G. de savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, “Kalçasını kesinlikle sıkmadım. Beni neden suçladığını bilmiyorum. Benim elim komple demirdeydi. Madem mağdur böyle bir şey olmuş neden bağırmamış” dedi. Mahkeme, otobüste bulunan kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtları Ş.A’nın iddialarını doğruladı. Mahkeme, eylemin, “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar” olduğu gerekçesiyle sanığa 3 yıl hapis cezası verdi, herhangi bir indirim yapmadı; ancak sanığın tahliyesine karar verdi.

DURMA POZİSYONU NORMAL DEĞİL

Kararın temyizinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, kamera kayıtlarını da inceleyerek, sanığa verilen 3 yıl hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi. İstinaf mahkemesi, sanığın eyleminin sarkıntılık boyutunu aştığını, bu nedenle sanığın cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Gerekçeli kararda, sanığın mağdureye göre durduğu pozisyonun, normal bir yolculuk pozisyonu olmaktan çok uzak olduğu tespitinde bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

SUÇTA AZİMLİ FIRSAT KOLLUYOR

“Sanığın mağdureye karşı sürtünmek ve iki kere kalçasını sıkmak suretiyle cinsel istismar eyleminde bulunduğu sabit görülmüştür. İlk derece mahkemesi tarafından eylem, ‘sarkıntılık boyutunda kalan istismar’ olarak kabul edilmiş ise de otobüsün köşe kısmında sanığın, mağdurenin arkasında iki üç dakika kadar kalması, eylemlerine burada devam etmesi, mağdure ayrıldıktan sonra da sanığın arkasında gelerek fırsatını kollayıp mağdurenin kalçasını iki kez sıkması, sanığın suçu işlemedeki kararını, azmini ve eylemin sürekliliğini göstermekte olup, rastgele, ani ve kısa dokunuşların ötesinde mağdureye karşı cinsel kasıtla yapılan dokunmalar dairemizce sarkıntılık boyutunu aşan cinsel istismar eylemleri kabul edilmiş, bu sebeple ilk derece mahkemesinin bu yöndeki kararı kaldırılarak sanığın basit cinsel istismar suçundan oluşan zararın boyutu ve suçun işlemesindeki özellikler göz önüne alınarak, takdiren alt sınırdan ceza tayin edilmiş, sanığın suçunu inkarla yetinip, dosyaya yansıyan herhangi bir pişmanlığı gözlemlenmediğinden hakkında takdir indirim hükümleri uygulanmamıştır.”

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