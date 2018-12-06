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Adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Mansur Yavaş'tan flaş açıklama geldi: Sayın Kılıçdaroğlu'dan randevu talep ettim, yanıt bekliyorum.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT BEKLİYOR
Habertürk TV'ye konuşan Yavaş, yerel seçimlerle ilgili olarak aday olup olmayacağı tartışmalarına noktayı koydu. Yavaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak randevu talep ettiğini ve yanıt beklediğini söyledi.
"AKŞENER GÖRÜŞMESİNDEN SONRA MANSUR YAVAŞ'LA BİR ARAYA GELİNECEK"
Habertürk'ten Ömer Topsakal sıcak gelişmeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:
Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan bir randevu talep ettiğini belirtti ama şu ana kendisine resmi bir dönüşün olmadığını söyledi. Bu görüşmenin kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz. CHP'de en merak edilen iller şüphesiz İYİ Parti ile işbirliğinin gerçekleşeceği yerler. Bunların başında Ankara geliyor ki, basın basın yayın kuruluşlarına haberler yansımıştı. Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmak gibi bir seçeneği reddettiğini Bu kapsamda da İYİ Parti'nin kendisine CHP'den aday olması halinde destek vereceğini ilettiğini dillendirilmişti. Mansur Yavaş'ın CHP adaylığına daha sıcak baktığı belirtilmişti. Şu ana kadar Mansur Yavaş'a CHP'den bir resmi dönüş yok ama özellikle Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile yapacağı görüşme de merakla bekleniyor. Öyle zannediyorum ki o görüşme de Kılıçdaroğlu'nun KKTC ziyaretini tamamladıktan sonra Cumartesi akşamı Akşener'le biraraya gelmesi muhtemel gözüküyor. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'la yapacağı görüşmenin Akşener'le biraraya geldikten sonra şekillendirilmesi bekleniyor.
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