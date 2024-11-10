Marmara ve Akdeniz'de sağanak var!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olunması gerektiği kaydedildi.