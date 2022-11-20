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Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Lodos için yapılan uyarıda, "Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

Son dakika: Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı!
Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DOĞUDA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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