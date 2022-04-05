"Kremlin, temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti"

Masa ve şişeler havada uçuştu! Fenomenlerin kavgası! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da olay, önceki hafta cumartesi günü Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde meydana geldi.

FENOMENLER PARTİ DÜZENLEDİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin’in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzenlendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.