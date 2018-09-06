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ABD’de üretim hattı açan Mercedes, Amazon’dan 20 bin adet sipariş aldı

Mercedes-Benz’in çatı markası Daimler AG, ABD’deki Güney Carolina eyaletindeki fabrikasına hafif ticari aracı Mercedes-Benz Sprinter için yeni üretim hattı açtı. Alman şirket, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’dan da 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter siparişi aldı. Hem Mercedes hem de Amazon, geçtiğimiz aylarda Trump tarafından hedef alınmıştı

06.09.2018 - 14:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Daimler AG'ten yapılan açıklamada, Mercedes-Benz'in van tipi araçları için Kuzey Amerika'nın ikinci en büyük pazar olduğunu belirtilerek yeni üretim hattı için 500 milyon dolar yatırım yapıldığı ifade edildi.

Daimler AG’nin yeni hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal edilecek otomobillerde yüzde 25 ek vergi tehdidinden sonra geldi.

Trump, ABD'nin Avrupa Birliği'nden ithal edilen binek araçlara yüzde 2.5 gümrük vergisi uygulamasına rağmen Avrupa Birliği'nin ABD'ye uyguladığı ithalat gümrük vergisini yüzde 10 tutmasına karşı çıkıyordu.

Trump bunun üzerine "New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim.” demişti

Öte yandan, Amazon.com şirketinden yapılan açıklamada da Daimler AG'den 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter modeli siparişi verildiği bildirildi.

Yeni siparişlerle Amazon, FedEx Corp, TNT ve ABD Posta Servisi (USPS) gibi şirketlere olan bağlılığını azaltarak, kendi dağıtım ağını kurmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin posta hizmetleri başkanı ve Birleşik Devletler Posta Hizmetleri (USPS) Üst Yöneticisi olan Megan Brennan'a e-ticaret devi Amazon ve diğer şirketlerden dağıtım için alınan posta bedellerini iki katına çıkarması talebiyle baskı uygulamıştı.

Rekabet yasalarını gerekçe göstererek yaz başında Amazon'u açık hedef alan Trump, şirket hisselerinde yüzde 7.3 dolaylarında bir kayba da neden olmuştu.

 

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