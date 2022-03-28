Meteoroloji'den Marmara açıklaması 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; halen Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) mevsim normalleri ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren de bölge genelinde biraz daha artacağı kaydedildi.

6 İLA 10 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Buna göre sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor: İstanbul: 21, Edirne: 24, Tekirdağ: 21, Kırklareli: 24, Kocaeli:26, Sakarya: 29, Yalova: 25.

TÜRKİYE GENELİNDE SICAKLIK ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının yarın doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ila 10 derece) yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor.

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