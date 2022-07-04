Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun,Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık