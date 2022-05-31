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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkisinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu