Meteoroloji'den yarın Doğu Karadeniz için sel uyarısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DİĞER BÖLGELER DE YAĞIŞLI

Diğer yandan Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri de sağanak yağışın etkisi altında olacak. Yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek.

Ege ve Akdeniz bölgeleri ise parçalı ve az bulutlu geçecek.