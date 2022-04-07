Meteoroloji saat verdi! İstanbul için flaş uyarı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

"EGE'DEKİ YAĞIŞ KUZEYE KAYDI"

Ege'de sağanak yağışın devam ettiğini söyleyen Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel, yağışın kuzeydoğuya çıktığını Ankara ve Eskişehir'de sağanak yağışın görüldüğünü ifade etti. Öztel, Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'nde dolu beklendiğini, İstanbul'un da yağmur alacağını söyledi.

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR 20-30 DERECE ARASINDA"

Yarın da yağış beklendiğini belirten Öztel, Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulundu. Ordu ile Trabzon arasında taşkın olabileceğini vurgulayan Öztel, cumartesi, pazar günü ise sıcaklıkların 20-30 derece arasında olacağını söyledi.

PAZARTESİ SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR

Pazartesi günü ise sıcaklıkların 10 derece düşeceğine dikkat çeken Öztel, Marmara'da şaşırtıcı bir pazartesi olabileceğini ifade etti.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA TOZ BULUTU ARTIYOR

Öztel, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu'da 2-3 gün normalin 2 katı seviyesinde toz bulutu oluşacağı uyarısında bulundu.