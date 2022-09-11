Son dakika: Meteoroloji İstanbul dahil 8 il için saat verdi! Bursa için 'sarı kod' uyarısı geldi

Meteoroloji 8 il için saat verdi! Bursa için 'sarı kod' uyarısı 0:00 / 0:00

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BURSA İÇİN SARI KOD UYARISI İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarısında bulundu.