real market
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Son dakika: Türkiye'de iflas etmişti! Dev perakendeciyi Almanlar da satıyor

Metro, Real hipermarketler zincirini satmaya karar verdi

Real hipermarketler zincirinin dünya genelindeki sahibi Metro, dev perakende zincirini satışlardaki düşüş ve toptan satışa odaklanmak istediği için satma kararı aldı. Daha önce de satılmak istenen, 282 mağazaya ve 34 bin çalışana sahip Real'e Amazon'un talip olabileceği belirtiliyor. Bahsi geçen satış bedeli ise 1 milyar euro. Metro, daha önce Türkiye'deki Real mağazalarını Beğendik'e satmış ancak iflas etmişti

15.09.2018 - 10:08 | Güncelleme: Genel

Alman perakende devi Metro, toptan satışa odaklanmak için son dönemde işleri yolunda gitmeyen küresel perakende zinciri olan Real hipermarketler kolunu satma kararı aldığını açıkladı.

Metro CEO'su Olaf Koch, bir dönem oldukça yayılmacı bir politika izleyen grupta Kaufhof bölümünü de satmış Media Markt markasını bünyesinde bulunduran tüketici elektroniği kolu Ceconomy'den koparmıştı. 

Öte yandan, bu strateji Metro'nun hisselerinde beklenen etkiyi yaratamayarak başarısız olmuş ve özellikle Rusya pazarında kötüye giden performans nedeniyle görünümü zayıflamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda da Real'i satmak isteyen ancak alıcı bulamayarak başarılı olamayan Metro, geçtiğimiz çeyrek satışlarında yüzde 7.2 gerileme kaydetmişti. Satışlardaki düşüşün nedeni olarak da havaların aşırı ısınması ve erken kutlanan Paskalya Bayramı'nın etkili olduğu belirtilmişti.

AMAZON MU SATIN ALACAK?

ABD'nin ardından dünyanın en büyük gıda perakende pazarı olarak gösterilen Almanya'da, Real için Amazon'a satış söylentileri ortaya atıldı. Analistler satışın 1 milyar euro değerinde olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, Alman perakende pazarında Aldi ve Lidl gibi indirimli zincirlerin varlığı nedeniyle yabancı oyuncular piyasada tutunmakta zorlanıyor. Son olarak Walmart, 1 milyar dolar zarar ettikten sonra 2006 yılında Almanya pazarından çekilme kararı almış ve tüm mağazalarını Metro'ya satmıştı. Söz konusu süpermarketler halen Real markasıyla hizmet veriyor.

Amazon'un Real ilgisi ise elektronik ticaret devinin geçen yıl 13.7 milyar dolar karşılığında organik gıda perakendeciliği yapan Whole Foods satın almasıyla ilişkilendiriliyor ve Jeff Bezos'un Almanya'da da etkin olan Amazon ile entegre olarak Almanya pazarına girebileceği gelen haberler arasında.

METRO DA SATILABİLİR

Öte yandan, Real'in çatı şirketi Metro için de el değiştirme durumu söz konusu olabilir. Alman yatırımcı grubu Haniel, elindeki yüzde 7.3 Metro hissesini bir Çek-slovak yatırımcı gruba satmış ve geri kalan yüzde 24.2 hisse için de ileri bir tarih için satış opsiyonu koymuştu.

Çek milyarder Daniel Kretinsky ve Slovak yatırımcı Patrik Tkac tüm Haniel hisselerini aldığı takdirde Metro'nun yüzde 31.5'luk kısmını ele geçirmiş olacak. Alman yasaları gereği yüzde 30 üzerinde hisseye sahip olan şirketin tamamını satın almak için teklif verebiliyor. 

Geçen yıl yüzde 3.1 düşüşle 7.2 milyar euro ciro yapan Real'in bu satışlarının yüzde 2'si e-ticaret üzerinden gerçekleşti. Real'in 282 mağazası ve 34 bin personeli bulunuyor.

TÜRKİYE'DE İFLAS ETMİŞTİ

Alman perakende devi Metro Group’un 4 yıl önce Kayserili Beğendik’e sattığı Real Hipermarketler Zinciri için 2016 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunulmuş ve kayyum atanmış, 2017 yılında da iflas kararı verilmişti.

Beğendik’in avukatı mahkemede yaptığı savunmada “Şirket borca batık durumda ayağa kaldırmamız mümkün değil” dedi.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Beğendik Mağaza A.Ş'nin 130 milyon 758 bin TL, Beğendik Yiyecek şirketinin 11 milyon 443 bin TL, Real Hipermarketler'in ise 713 bin 639 TL borca batık oldukları kaydedildi.

Tüzel kişiliği ALVİ Hipermarketler A.Ş. olarak değişen Real Hipermerketler A.Ş. için İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 27 Temmuz 2017'de iflas kararı verilmiş ve şirket bünyesindeki 1700 çalışandan 600 kişi yasal hakları ödenmeden işten çıkarılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.