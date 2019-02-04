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MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı
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Son dakika... MHP 32 belediye başkanını daha açıkladı

Son dakika... MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı

Giriş: 04.02.2019 - 18:13 | Güncelleme:  

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiğini belirtti.

Buna göre Burdur, Bilecik, Bingöl, Elazığ, Giresun, Isparta, Kırklareli ve Yozgat'ın 14 ilçesi ile 18 beldenin belediye başkan adayı daha açıklandı.

İşte o isimler:

1

BURDUR

ALTINYAYLA

 

ALİ KARAYEL

İLÇE

2

BİLECİK

OSMANELİ

 

SERAP DEMİRTAŞ

İLÇE

3

BİNGÖL

GENÇ

 

MEHMET TARTAR

İLÇE

4

BİNGÖL

KARLIOVA

 

MUAMMER ALAN

İLÇE

5

BİNGÖL

SOLHAN

 

RAİF ARİK

İLÇE

6

ELAZIĞ

MADEN

 

ORHAN YAVUZ

İLÇE

7

GİRESUN

BULANCAK

 

BARIŞ ÇELEBİ

İLÇE

8

GİRESUN

DERELİ

 

ERDOĞAN SATKUN

İLÇE

9

GİRESUN

KEŞAP

 

MEHMET YÜKSEL

İLÇE

10

GİRESUN

PİRAZİZ

 

GÖKSEL GÜNEŞ

İLÇE

11

ISPARTA

EĞİRDİR

 

MUSTAF BAŞ

İLÇE

12

ISPARTA

YENİŞARBADEMLİ

 

MEHMET KELEŞ

İLÇE

13

KIRKLARELİ

PEHLİVANKÖY

 

SEMRA ÖNEN

İLÇE

14

YOZGAT

ÇEKEREK

 

MUSTAFA BAL

İLÇE

15

ELAZIĞ

MERKEZ

AKÇAKİRAZ

YUNUS BOZ

BELDE

16

ELAZIĞ

MERKEZ

MOLLAKENDİ

ONUR YÜCEDAL

BELDE

17

ELAZIĞ

MERKEZ

YAZIKONAK

MEHMET AYDIN

BELDE

18

ELAZIĞ

MERKEZ

YURTBAŞI

İSRAFİL ÇETİNKAYA

BELDE

19

ELAZIĞ

ARICAK

BÜKARDI

ALİ KINAT

BELDE

20

ELAZIĞ

ARICAK

ERİMLİ

MUSTAFA CANBAY

BELDE

21

GİRESUN

DERELİ

YAVUZKEMAL

HÜSEYİN GÜNAYDIN

BELDE

22

KIRKLARELİ

MERKEZ

ÜSKÜP

MUSTAFA MAT

BELDE

23

KIRKLARELİ

BABAESKİ

ALPULLU

SEMİH MERİÇ

BELDE

24

KIRKLARELİ

BABAESKİ

BÜYÜKMANDIRA

HÜLYA GÜRMAN

BELDE

25

SİVAS

ŞARKIŞLA

CEMEL

CEMAL EKİNCİ

BELDE

26

TOKAT

TURHAL

ŞENYURT

MUAMMER BAY

BELDE

27

TOKAT

ALMUS

ATAKÖY

HÜSAMETTİN CANLI

BELDE

28

TOKAT

ALMUS

GÖLGELİ

RAMAZAN ALBAY

BELDE

29

TOKAT

ALMUS

GÖRÜMLÜ (AKARÇAY)

NURETTİN ÇOBAN

BELDE

30

TOKAT

ALMUS

KINIK

SUAT IŞIK

BELDE

31

TOKAT

REŞADİYE

HASANŞEYH

ERDAL DEMİR

BELDE

32

YOZGAT

BOĞAZLIYAN

OVAKENT

ALİ ERGÜL

BELDE

 

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