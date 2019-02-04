MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı.
Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiğini belirtti.
Buna göre Burdur, Bilecik, Bingöl, Elazığ, Giresun, Isparta, Kırklareli ve Yozgat'ın 14 ilçesi ile 18 beldenin belediye başkan adayı daha açıklandı.
İşte o isimler:
1
BURDUR
ALTINYAYLA
ALİ KARAYEL
İLÇE
2
BİLECİK
OSMANELİ
SERAP DEMİRTAŞ
İLÇE
3
BİNGÖL
GENÇ
MEHMET TARTAR
İLÇE
4
BİNGÖL
KARLIOVA
MUAMMER ALAN
İLÇE
5
BİNGÖL
SOLHAN
RAİF ARİK
İLÇE
6
ELAZIĞ
MADEN
ORHAN YAVUZ
İLÇE
7
GİRESUN
BULANCAK
BARIŞ ÇELEBİ
İLÇE
8
GİRESUN
DERELİ
ERDOĞAN SATKUN
İLÇE
9
GİRESUN
KEŞAP
MEHMET YÜKSEL
İLÇE
10
GİRESUN
PİRAZİZ
GÖKSEL GÜNEŞ
İLÇE
11
ISPARTA
EĞİRDİR
MUSTAF BAŞ
İLÇE
12
ISPARTA
YENİŞARBADEMLİ
MEHMET KELEŞ
İLÇE
13
KIRKLARELİ
PEHLİVANKÖY
SEMRA ÖNEN
İLÇE
14
YOZGAT
ÇEKEREK
MUSTAFA BAL
İLÇE
15
ELAZIĞ
MERKEZ
AKÇAKİRAZ
YUNUS BOZ
BELDE
16
ELAZIĞ
MERKEZ
MOLLAKENDİ
ONUR YÜCEDAL
BELDE
17
ELAZIĞ
MERKEZ
YAZIKONAK
MEHMET AYDIN
BELDE
18
ELAZIĞ
MERKEZ
YURTBAŞI
İSRAFİL ÇETİNKAYA
BELDE
19
ELAZIĞ
ARICAK
BÜKARDI
ALİ KINAT
BELDE
20
ELAZIĞ
ARICAK
ERİMLİ
MUSTAFA CANBAY
BELDE
21
GİRESUN
DERELİ
YAVUZKEMAL
HÜSEYİN GÜNAYDIN
BELDE
22
KIRKLARELİ
MERKEZ
ÜSKÜP
MUSTAFA MAT
BELDE
23
KIRKLARELİ
BABAESKİ
ALPULLU
SEMİH MERİÇ
BELDE
24
KIRKLARELİ
BABAESKİ
BÜYÜKMANDIRA
HÜLYA GÜRMAN
BELDE
25
SİVAS
ŞARKIŞLA
CEMEL
CEMAL EKİNCİ
BELDE
26
TOKAT
TURHAL
ŞENYURT
MUAMMER BAY
BELDE
27
TOKAT
ALMUS
ATAKÖY
HÜSAMETTİN CANLI
BELDE
28
TOKAT
ALMUS
GÖLGELİ
RAMAZAN ALBAY
BELDE
29
TOKAT
ALMUS
GÖRÜMLÜ (AKARÇAY)
NURETTİN ÇOBAN
BELDE
30
TOKAT
ALMUS
KINIK
SUAT IŞIK
BELDE
31
TOKAT
REŞADİYE
HASANŞEYH
ERDAL DEMİR
BELDE
32
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
OVAKENT
ALİ ERGÜL
BELDE
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