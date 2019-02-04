MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiğini belirtti.

Buna göre Burdur, Bilecik, Bingöl, Elazığ, Giresun, Isparta, Kırklareli ve Yozgat'ın 14 ilçesi ile 18 beldenin belediye başkan adayı daha açıklandı.

İşte o isimler: