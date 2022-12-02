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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

MİT, PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu 'Kemal Pir' kod adlı Mohammed Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kemal Pir kod adlı terörist, bölge halkından olması itibarıyla Pinari Harekât (BPH) Bölgesi sınır hattını çok iyi biliyor ve gerçekleştirdiği sızma girişimleri sınır tehdit güvenliğini tehdit ediyordu.

SABOTAJ EYLEMLERİNDE BAŞAT ROL OYNUYORDU Füze konusunda uzman olan ve sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol oynayan Nasır, Tel Tamir'in iç bölgeleri ve sınır bölgesini iyi bilmesi nedeniyle Barış Pınarı Harekât Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlerde, komuta ettiği tugaydaki unsurlarla birlikte başat rol oynuyordu. Nasır ayrıca, kendisine bağlı unsurlarla da birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katılıyordu.