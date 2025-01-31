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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 31 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi! İşte 31 Ocak 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine indirim geldi. Bu gelişme sonrası 31 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları tablosu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün LPG, benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel fiyat listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:55 Güncelleme: 31.01.2025 - 07:55
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        Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak motorine indirim yapıldı. 86 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, LPG, benzin ve motorin fiyatı kaç TL? İşte 31 Ocak 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı…

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        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Motorinin litre fiyatına, 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi

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        LPG’YE VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

        LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 31 Ocak 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        İşte; 31 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,31 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,45 TL

        LPG litre fiyatı: 26,49 TL

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,16 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,34 TL

        LPG litre fiyatı: 25,89 TL

        7

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,82 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,12 TL

        LPG litre fiyatı: 26,39 TL

        8

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47,19 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

        LPG litre fiyatı: 26,24 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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