İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yapılması gereken ivedilikle enflasyon tahminindeki 3 puanlık artışın amasız ve fakatsız hemen memura, emekliye, asgari ücretliye yansıtılmasıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi'ndeki özelleştirmeye karşı çıkan işçileri selamlayarak başladı.

İşçilerin yanında olduklarını dile getiren Dervişoğlu, "İşçi kardeşlerimizle yan yana omuz omuzayız. Çünkü onların kavgası kavgamız, derdi derdimizdir. Mücadelesi mücadelemize örnektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Merkez Bankası'nın bu yıl için yüzde 17,5 olarak öngördüğü enflasyon hedefini önce yüzde 21 sonra da yüzde 24 olarak güncellediğini, tahminin üst noktasını ise yüzde 29'a çıkardığını kaydetti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bu değişiklikle maaş zamlarının şimdiden eridiğini, tahmine dayalı verilecek maaş zamlarının da tükenmeye başladığını savundu.

"İktidar enflasyonun düştüğü yönünde açıklama yaparken, Merkez Bankası'nın tahmininin iki katı kadar artışla enflasyonu yükselttiğini" hatırlatan Dervişoğlu, "Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03 olarak açıklandı. Bu açıklama bile şu an için yükselttikleri enflasyon hedefinin yıl sonunda gerçekleşecek olanla alakası olmayacağının göstergesidir. Koyduğu hedefleri tutturamayıp, belli ki her ay revize edeceği enflasyon hedefleriyle bedelini vatandaşa ödetecektir." sözlerini sarf etti.

"100 LİRAYI ÇOCUKLAR HARÇLIK OLARAK KABUL ETMİYOR"

Müsavat Dervişoğlu, "milletin kasten fakirleştirildiğini" ileri sürerek, "Aklı başında ekonomi kurmaylarına, işini yapmaya çalışan ehli namus profesyonellere söylüyorum; Yapılması gereken ivedilikle enflasyon tahminindeki 3 puanlık artışın amasız ve fakatsız hemen memura, emekliye, asgari ücretliye yansıtılmasıdır. Yapılması gereken tüm emekçi kesimlerin enflasyona ezdirilmediği bir formülün vakit kaybetmeden devreye sokulmasıdır." diye konuştu.

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Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Dervişoğlu, bu teklifi en kısa sürede TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Ekonomideki kötü gidişatın durdurulamaz noktaya vardığını iddia eden Dervişoğlu, 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediğini, aileler de hesaba katıldığında 20 milyondan fazla insanın "kredi kartı borcu batağında olduğunu" söyledi.