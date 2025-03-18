Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Netanyahu, müzakerelerin sadece ateş altında devam edeceğini duyurdu.

Netanyahu savaş hedeflerine ulaşma konusunda kendilerini hiçbir şeyin engelleyemeceğini ifade ederken, askeri baskının esirlerin serbest bırakılması için önemli olduğunu belirtti.

Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

GECE YAPILAN SALDIRILAR

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından ortaya konan planın Hamas tarafından reddedildiğini öne sürerek, dün gece yarısı Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı başlattı.

Hamas ise Steve Witkoff'un planının reddedilmediğini ancak Netanyahu'nun ateşkesi bozduğunu duyurdu.