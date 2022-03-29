O kentte sıcaklık 15 derece artacak! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Sivas Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak sel, çığ ve heyelan uyarısı yapıldı.

ÇIĞ VE TAŞKINLARA KARŞI UYARI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının Çarşamba günü 4-6 derece Perşembe günü ise 12 derece olacağının ön görüldüğü belirtilip mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcakların muhtemel heyelan, çığ ve taşkınlara neden olabileceği bileceği ifade edildi.

SICAKLIK 18 DERECE ÇIKACAK

Vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta hafta sonu sıcaklıkların 15 derece artarak, 18 dereceye ulaşmasının beklendiği bildirildi.