O kentte soğuktan kirpikler dondu! 0:00 / 0:00

İHA

Sibirya soğukları Kars'ta etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20’yi gördüğü Kars’ta, ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların ise kirpikleri dondu.

CADDELERDE YÜRÜMEK ZORLAŞTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars’ta vatandaşlar caddelerde yürürken zor anlar yaşadı.

"BURADA YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Kars’ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, “Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor.

Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre baya sıkıntı yaşıyoruz. Isınmada, yaşamada gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor” dedi.

"GECE EKSİ 20, SABAH EKSİ 16 DERECE"

Kars’ta havaların tam soğuduğunu ifade eden Turan Sürmeli, “Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman” diye konuştu.

Kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 20, sabah saatlerinde ise eksi 16 derece olarak ölçüldü.