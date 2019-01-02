Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını belirtti. Pakdemirli, "gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak" derken denetimlerin sadece kantinlerde değil üretim yerinde de başlayacağını vurguladı.

Ayrıca, gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak.

Sürecek...

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