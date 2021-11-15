Önce eşine sonra polise saldırdı! Dehşet saçtı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bursa'da korkulu dakikalar! Eşinden sonra polise de saldırdı ve... - Haberler
ABONE OL

Önce eşine sonra polise saldırdı! Dehşet saçtı!

Bursa’da, tartıştığı eşi Murat A.’nın (49) sözlü şiddet uyguladığı A.A. polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık raporu için hastaneye getirilen Murat A. burada da polis ekiplerine saldırmaya çalışırken, hastanenin cam kapısını yumruklayarak kırdı. Polis ekipleri Murat A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü

SON DAKİKA: Bursa'da korkulu dakikalar! Eşinden sonra polise de saldırdı ve... - Haberler
Önce eşine sonra polise saldırdı! Dehşet saçtı!
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, Menekşe Caddesi’nde görenleri şoke eden bir olay meydana geldi. Eşi A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan Murat A. (49) eşine sözlü şiddet uyguladı.

POLİS, ZANLIYI GÖZALTINA ALDI

DHA'da yer alan habere göre çevrede bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Murat A.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

SAĞLIK RAPORU İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerince kurtarılan A.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Murat A. sağlık raporu için İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİSE SALDIRIP CAMI KIRDI

Sağlık kontrolü sırasında sinir krizi geçiren Murat A. polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Hastanenin cam kapısını yumruklayarak kıran Murat A. polis ekiplerinin müdahalesiyle polis aracına bindirildi.

Polis merkezine götürülen Murat A.’ya kamu malına zarar verme suçundan işlem başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı'nın konutunun fotoğraflanması ...
Son dakika: Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 operasyonu başlatıldı
GÜNDEM Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 operasyonu ...
Deprem mi oldu, nerede? 15 Kasım 2021 son dakika deprem verileri: AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler
GÜNDEM AFAD, Kandilli son depremler listesi
İstanbul’da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
GÜNDEM İstanbullular dikkat! Tam 4 gün sürecek
Ekim ayı konut satış rakamları
GÜNDEM Ekim ayı konut satış rakamları
SON DAKİKA: 'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı! - Haberler
GÜNDEM 'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı!
İstanbullular dikkat: İstanbul'da 6 İlçede su kesintisi! Son dakika: 15 Kasım İSKİ su kesintisi olan ilçeler
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı
GÜNDEM İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi
İstanbulKart faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır 2021? iBB İstanbulKart faizsiz avans ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM İstanbulKart faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika: Cemil Çiçek: Yüzde 50+1'de herkesin tereddütü var
GÜNDEM Cemil Çiçek: Yüzde 50+1'de herkesin tereddütü var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.