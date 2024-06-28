CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki Suriye vatandaşları konusuna ilişkin, "Suriye ile Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ilk görüşmeyi, gideceğim, ben yapacağım Esad'la. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız." dedi.

Özgür Özel, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında, Erdoğan ile el sıkışarak çektirdikleri fotoğrafın, partilerinin tabanındaki bazı kesimleri rahatsız ettiği iddiasının sorulması üzerine Özel, CHP tabanının yüzde 75-80'inin bu fotoğraftan rahatsız olmadığını ifade etti.

REKLAM Özel, bu fotoğrafın, toplumsal barışa katkı sağladığını, Türkiye'deki ayrılıkların ülkeyi dışarıda zayıflatması durumunda, "Türkiye olarak bir ve bütünüz" mesajı verdiğini belirtti. Erdoğan ile rakip olduklarını ama düşman olmadıklarını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır bu ülkede yaptığı bir sürü yanlışı biliyorum. Bir sürüsüne itirazım var. Siyasetin sınırlarını aşan hataları, yanlışları, ülkeye kötülükleri var, ayrı. Ama kendisine oy veren seçmenlere saygım var, ben onu yok sayamam, o da beni yok sayamaz, saymamalı. Bu fotoğrafın böyle bir işlevi var. Kutuplaşmadan kim fayda görüyor, kim zarar görüyor, buna baktığımızda CHP'nin seçmenleri, sevenleri şunu bilmeli; bir tarafta devletin televizyonu, bir tarafta merkez medya, bir tarafta iktidara çok yakın medya, bu partiyi sürekli şeytanlaştırırken, sürekli yok terörle yok onunla bununla ilişkilendirirken, bu fotoğraftan sonra bu olur mu artık? Sayın Erdoğan gelmiş, el sıkışmış. Çayımızı, kahvemizi içmişiz. Burası terör yuvası olabilir mi? Ama çok uzun zamanlar özellikle belli televizyonların çok baskın olarak izlendiği coğrafyalarda hep CHP'nin teröristlerle işbirliği yapan, vatan hainlerinin partisi olduğunu vurguladılar. Bu fotoğraf artık o işleri bitirmiştir."

REKLAM Özel, normalleşme sürecinin bitmeyeceğinin altını çizerek, iktidarla muhalefetin müzakere edebileceğini, belli konularda, milli meselelerde işbirliği yapabileceğini, sürecin sonunda da milletin kimin iktidar, kimin muhalefet olacağına bir daha karar vereceğini kaydetti. "BU İŞ BİRAZ DAHA YUKARIYA GİDERSE ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ OLUR" CHP Genel Başkanı Özel, "Erken seçim olur mu? Olursa, ne zaman olur?" sorusu üzerine, ilk günden beri her seferinde, "Erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur." dediğini dile getirdi. Seçimin ertesi günü erken seçim talebi yüzde 20'yken, şimdi bu oranın yüzde 50'lere geldiğini aktaran Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iş biraz daha yukarıya giderse erken seçim kaçınılmaz olur. Sayın Erdoğan, eğer Meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2,5 yıl yaptı, daha 2,5 yıl var. Biz, 'Gel seçimleri yenileyelim' deriz. Gelip aday olursa 2 buçuk yıl o koyar, 2 buçuk yıl biz koyarız ortaya. Tam ortasının öyle bir manası var. Kendine güveniyorsa gelir bir kere daha yarışırız. Yok güvenmiyorsa, artık geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür. Gel aday ol seçimleri yenileyelim dediğimizde nasıl kaçacak? Ben gelmem, daha 2,5 yılım mı var diyecek. O zaman bir daha aday olamayacak. Şartlar böyle gittikten sonra, biz bu kadar vatandaşın taleplerini dile getiriyorken, ittifak ortağı ona yüz çeviriyor diye taleplerin hiçbirini duymayıp memleketi bu hale getirirse, önümüzdeki yıl bu günlerde erken seçim talebini dillendiririz ve tam 2 buçukuncu yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız. Kaçarsa millet görür neden kaçtığını."

REKLAM BAKAN ŞİMŞEK İLE CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARATEPE'NİN GÖRÜŞMESİ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesinde neler konuşulduğu sorusu üzerine Özel, "Somut bir şey maalesef beklemeyelim." ifadesini kullandı. Bakan Şimşek'e, vatandaşın taleplerini, CHP'nin bu konudaki önerilerini ve bir makro çözüm önerisi götürdüklerini aktaran Özel, "En düşük emekli maaşını asgari ücret durumuna yükseltelim", "Asgari ücrete enflasyon zammı verelim", "Çay taban fiyatının 25 lira, buğday taban fiyatının 15 lira, çiftçinin aldığı desteklemenin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i olmasını sağlayalım", "Kredi kartı faizlerini düşürelim, faizden alınan yüzde 30 vergiyi sıfırlayalım ve bir kereye mahsus, bilhassa esnafın kredi kartı faizlerini silip, ana parasını bölelim" şeklinde 4 taleplerinin bulunduğunu anlattı.

Özgür Özel, bunlar için kaynağa ihtiyaç olduğunu, bunun için de "Türkiye'nin vergi sistemini Meclis'te baştan aşağıya değiştirelim" önerisinde bulunduklarını belirtti. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacaklarını, kazanmayandan vergi almayacaklarını söyleyen Özel, "Aslında Sayın Mehmet Şimşek de 'Bu öneriniz yanlış' demedi. 'Bizim tercihimiz bu olamaz' diyorlar, yani tercümesi bu dediklerinin. Onlar vergi sistemini böyle sürdürmek istiyorlar. Biz vergi sistemini tersine değiştirmek istiyoruz. Çok kazanan ödesin. Onlar diyor ki 'Şirketler, muafiyetler, aflar, vergi kaçırmalar. Şirketler böyle az ödesin, biz yine vatandaşın sırtından inmeyeceğiz'. Bizim itirazımız buna." diye konuştu.

REKLAM Özel, vergi konusunda yaptığı değerlendirmede, "İğneden ipliğe vergi yapacak bir paket geliyor. Maalesef bu paketin ödeyeni, yani kimin sırtına binecek derseniz, yine yoksulun sırtına binecek, işçinin, emeklinin, esnafın, çalışanın sırtına binecek. Şunu açıklasalar, 'vergi cennetlerini ilan edeceğiz' deseler iş bitecek. Beklediklerinin 50 katı para gelecek. Ama para kimden gelecek, kayırdıklarından gelecek. Onlar, onları kayırmak istemiyorlar." sözlerini sarf etti. TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ VATANDAŞLAR KONUSU "Türkiye'de sığınmacıların kalmasını, fiili bir durumun kalıcılaşmasını istemiyoruz. Esad'la görüşmek dahil tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız" sözlerinin hatırlatılması ve bunu nasıl çözeceklerinin sorulması üzerine Özel, inisiyatif almaya hazır olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldiği yemekte kendisine ve bütün büyükelçilere "Yanı başınızda hem demokratik hem istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bunun olabilmesi için de sığınmacı sorununun tamamen çözülmüş olması lazım." dediğini de aktardı. Özel, "Suriye ile Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ilk görüşmeyi, gideceğim, ben yapacağım Esad'la. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız. Gidip, Sayın Esad'la görüşüp, Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip, bu konuda kolaylaştırıcılık mı dersiniz, arabuluculuk mu dersiniz, ana muhalefet sorumluluğu mu dersiniz, bunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek." diye konuştu.

REKLAM Özgür Özel, Esed rejiminin, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığıyla ilgili ön şartları olduğunu, bunun da meseleyi Türkiye açısından müzakere edilemez bir zemine çektiğini belirterek, "Yoksa Erdoğan dünya kadar laf etti ama 'Esad'la yakında görüşebiliriz' noktasına da geldi. Çünkü bu sorun artık Türkiye'nin taşıyamayacağı bir noktada." ifadesini kullandı. Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartların konuşulması, Esed'in de bu konuda belli güvenceler vermesi gerektiğini söyleyen Özel, Türkiye'nin bu konuda belli garantörlükleri ortaya koymasının gerekebileceğini kaydetti.

Özel, örneğin Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar için okul zamanlarında ya da ileri yaşlarda tatile gelmek istediklerinde vize kolaylığı gibi birtakım jestlerin yapılabileceğini, bunlar üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Özgür Özel, "Yarın, öbür gün Esad meselesinde bir mesafe alırsak, ben Sayın Erdoğan'dan randevu da alırım. Gerekirse Esad'la Erdoğan görüşmesine aracılık da yaparım. Yeter ki masaya oturalım. Bu işe para lazımsa ben o parayı AB'den bulacağım. AB'de o irade var. Onlar parasında değil işin. Onların korkusu o sığınmacıların kendilerine gelmesi. Türkiye, Avrupa'nın sınırı. Her sınırı geçen Avrupa'da. Bunun yerine, bunların hepsinin memleketlerine dönmesi Avrupa için de en büyük güvence." görüşünü paylaştı.

FİLİSTİN'İN TANINMASI "'Biz, Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına çıkınca Türkiye'nin partisiyiz.' dedim. Yurt dışında örneğin Alman Başbakanı, SPD'den siyasi akrabam. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez -ki şimdi Filistin'i tanıdı- Sosyalist Enternasyonal'da onun yardımcısıyım. Dünyada 24 sol, sosyal demokrat lider ülkesinde iktidar. Önemli ülkelerde iktidarlar. Hepimizin ortak çıkarları noktasında Türkiye'nin hakkını, menfaatini korumak için üzerime ne düşüyorsa yaparım. İlk başta en ortak mutabakatımız Filistin. Filistin konusunda 119 ülke liderine mektup yazdık. Pedro Sanchez'e mektup yazdım, yüz yüze iki kere konuştum, defalarca sosyal medyadan yüreklendirdim. Filistin'i tanıması bence çok çok önemli... Çok cesur bir adım oldu, İspanya gibi bir ülkenin ve arkası geliyor."

"BENİM ÜZERİME DÜŞEN NEZAKET, VEFA" Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerinin gayet iyi ve son derece samimi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun dün eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi için TBMM'ye geldiğini söyleyen Özel, "Sayın Genel Başkanım Meclise gelecekse ondan önce gidiyorum, kendisini karşılıyorum, eşlik ediyorum, arabasına kadar uğurluyorum. Bana düşen bu. Zaman zaman randevu alıyorum, ofisinde görüşüyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Benim üzerime düşen nezaket, vefa, kendilerinin bilgilerinden istifade etme... İlişkimizde herhangi bir sorun yok hatta gün geçtikte bence daha da iyiye gidecek. Herkes konuşmaya bir şey arıyor. Kemal Bey ile Mansur (Yavaş) Bey yemek yiyor. 'Vay efendim ne oluyor?' falan. Normali bu, olmasa 'Neden bir araya gelmiyorlar?' demek lazım. CHP'nin önceki genel başkanının birikiminden, deneyiminden istifade etmek kadar doğal bir şey yok. Bunu mutlaka sürdürmek lazım." diye konuştu.

SİNAN ATEŞ'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 1 Temmuz'da görülecek duruşmaya katılacağını dile getiren Özel, Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le pazartesi günü üçüncü kez görüştüklerini söyledi. Özel, Ateş'in kendisini bir kez daha duruşmaya davet ettiğini aktararak, "Ben de mutlaka katılacağımı söyledim. Duruşma meselesinde de gerginlik yaratıyorlardı. Yok efendim, bizi sokmamak üzere Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler falan. Sayın Bahçeli de sağ olsun, çok sert şeyler söylüyor bana ama 'Duruşmaya sırf avukatlarımız katılacak.' dedi. Sayın Bahçeli'nin tutumu, tansiyonu düşürmeye yönelik doğru bir tutum. Biz gideceğiz. Keşke MHP'den siyasiler de gelse. Adalet aranıyor yani oraya gideceğiz. Adalet arayışında Sayın Ayşe Ateş'in, evlatlarının yanında duracağız. Adalet tecelli etsin, bir başka beklentimiz yok. Soruşturma, yargılama sonucunda nereye kadar gidiyorsa, kime uzanıyorsa uzansın. Tek beklentimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Ateş'in eşinin kanının yerde kalmamasını ve adalet istediğine dikkati çeken Özel, "Katil demek sırf tetiği çeken demek değil. Tetiği çeken, ona yardım eden ve azmettirenler var. Ayşe Hanım'ın tetiği çekenin ceza alacağından şüphesi yok. Çektiren, yardım edenlerden de yok. Hepsinin bütün kayıtları, dökümleri ortada. Esas azmettiren kim, o bulunsun. Gerçek katiller yakalansın istiyor." dedi. CHP Genel Başkanı Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddialarına ilişkin ise şunları söyledi: "İstifa kişisel verilecek bir karar ama maalesef Türkiye'de bir de uygun görülürse hayata geçiyor. Şunu söylemek lazım. Pandemi sırasında Sağlık Bakanı'yla sağlık hizmetlerinin finansmanı, yaygınlaştırılması, halk sağlığıyla ilgili farklı düşündüğümüz alan çok ama AK Parti'nin bakanları, Sayın Erdoğan'ın görevlendirdiği son kabineler içinde bence iletişime en açık, insani noktada en kolay diyalog kurulabilecek, işini samimiyetle yapmaya çalışan kişidir. Kabinenin içinde birileri gidecekse en son gitmesi gerekenlerden bir tanesi odur. Sayın Erdoğan'ın bakan atama performansını da bildiğimiz için mutlaka gelen gideni aratacaktır."

OSMAN KAVALA'NIN ADALET BAKANLIĞINDAN "KANUN YARARINA BOZMA" TALEBİ Özgür Özel, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davada tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a ilişkin, "Adalet Bakanlığında 'kanun yararına bozma' görüşülüyor. Ümit ediyorum bu dosya kanun yararına bozulacak. Vera babasına kavuşacak. 'Bu insanlar, artık geç de olsa adalete kavuşacak.' diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Davanın hükümlüsü Osman Kavala hakkında yeniden yargılanma talebinin reddedilmesinin ardından Adalet Bakanlığına "kanun yararına bozma" talebinde bulunulmasını değerlendiren Özel, "Çıkarsa muhteşem olacak. Çok da doğru olacak. Türkiye için çok iyi olacak." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Türk Delegasyonu Başkanı olduğunu dile getiren Özel, şunları belirtti: "Orada bir odaları var, gittim, ziyaret ettim. Odadaki temel nokta da şuydu: İsmi bütün Avruplıların çok sevdiği, yabancıların bayıldığı birisi olduğu için değil sembol dava olduğu için Kavala ismi markalaşıyor. Eşi Ayşe Buğra'yla da konuştuk. 'Sanki öyle bir şey oldu ki bütün dünya Kavala'yı konuşunca hakikaten Osman, dış güçlerin adamıymış gibi algılanacak.' diyor. Strazburg'da Türkiye'nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi var. Biraz ilerisinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Bu mahkemenin kararlarını tanımazsanız sizin bu Konseyde kimse yüzünüze bakmıyor, dediğinizi ciddiye almıyor. Her meselede önümüze geliyor çünkü AİHM'in bu konuda çok net kararı var. Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin Can'la (Atalay) ilgili çok net kararı var. Tayfunların başvuruları, Anayasa Mahkemesinde bekliyor. Gerçekten çok ciddi bir mağduriyet var. Türkiye'nin her alanda önünü tıkayan bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Şurada atılacak adım en az bana, en çok Vera'ya, ondan sonra en çok Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin işine yarar. Bu karar için Erdoğan'ı en çok zora sokan mesele, Devlet Bahçeli'nin tutumu. Devlet Bahçeli, ülkeyi, milleti seviyorsunuz, çok milliyetçisiniz. Hepiniz, benden çok seviyorsunuz, haydi kabul. Bu ülkenin risk puanının düşmesi, yabancı yatırımcının gelmesi, ekonomik olarak rahat etmesi için de bu mahkeme kararlarına uymak doğrudur. Türkiye'de en milliyetçi olanın bunu savunması lazım."

CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtayda görülen FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada sanık Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 22 yıl altışar ay, Hüsnü Çalmuk'a 21 yıl 3 ay hapis cezası verildiğinin anımsatılması üzerine, Özese'nin bir mahkemede kararı gizli okuyacağını söyleyerek kendilerini dışarı çıkarmaya çalıştığına ilişkin anısını anlattı. Özel, "Gücü eline geçirip de orantısız kullanan herkes bilsin. Adalet, bazen ayağı sürter, topaldır, aksaktır ama eninde sonunda tecelli eder." dedi.