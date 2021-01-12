Pandemi sonrası için dikkat çeken uyarı! 0:00 / 0:00

DHA

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Eski Başkanı ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Covid korkusu nedeniyle kalp hastaları doktora gitmiyor. En tehlikelisi sessiz geçirilmiş kalp krizleri. Pandemi sonrası kalp yetmezliği vakalarında patlama yaşayabiliriz. Bunların büyük bir kısmının da kalp naklinden başka şansı kalmayacak. Pıhtı atmasına yol açan ciddi damar tıkanıklıkları da bir diğer tehlikeli durum. Ani ölümler ve uzuv kayıplarının en büyük sebebi" dedi.

"AMELİYATLAR AZALDI AMA ASLINDA HASTALAR AZALMADI"

Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana kalp ameliyatlarında ciddi bir azalma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, "Kalp cerrahisi ameliyatları bayağı azaldı. Ama hastalarda bir azalma olmadı aslında. Bunun nedeni, hastalarımızın Covid korkusu nedeniyle kalp sağlıklarını ihmal etmesi. Pandemi bittikten sonra ciddi bir kalp yetmezliği hasta grubu ile karşı karşıya kalacağız. Polikliniklerimiz, nefes darlığı şikayetiyle gelen hastalarla dolacak. Pandemi döneminde hastaneye başvurmayan kalp hastaları maalesef farkında olmadan kalp krizi geçiriyor. Sessiz geçirilmiş kalp krizleri, gecikmiş kapak hastalıklarına, bu da geri dönüşümsüz kalp hasarına yol açıyor. Bu hastaların çoğu ameliyat edilemez hale geliyor. Pandemi sonrası ameliyat olma şansını kaybetmiş, kalp yetmezliği ile gelen ve kalp nakline aday birçok hasta ile karşılaşma tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.

"EN TEHLİKELİSİ SESSİZ KRİZLER VE DAMAR TIKANIKLIKLARI"

Prof. Dr. Köksal şöyle devam etti: "Atar ve toplar damar tıkanıklıkları da dahil, hastalar bunu ihmal ediyor ve Covid nedeniyle acile gelmekten korkuyor. Oysa uzuvlarını kaybedebilirler veya toplar damarlarda pıhtı olduğu için bu pıhtı akciğere atabilir ve ani ölümlere yol açabilir. Pıhtı açısından en kritik dönem ilk 1 haftadır. Pandemi döneminde bu problemleri yaşadığı halde bir şekilde hayatta kalabilen hastalar, ileride geri dönüşümsüz kalp ve damar problemleriyle karşılaşıyor. En büyük sorun ise kalp yetmezliği. Biz bu hastaları daha sonra kalp kasılma fonksiyonları azalmış, ameliyat şansını kaybetmiş olarak görüyoruz. Damar tıkanıklıklarına bağlı uzuv kayıpları da söz konusu. Zaman geçtikçe uzuvlarını kaybetme riski artıyor bu hastaların."

"ANİ BAŞLAYAN ŞİKAYETLERDE MUTLAKA ACİLE GİDİLMELİ"

En büyük risk grubunun kısıtlamalara en çok maruz kalan 65 yaş ve üstü kesim olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hastalara söyleyebileceğim tek şey, lütfen hiçbir kalp ve damar probleminizi ihmal etmeyin. Ani bir şekilde göğüs ağrınız başladıysa, nefes darlığı ve terleme de eşlik ediyorsa, ani tıkanmalar başladıysa, hareket etmekle göğsünüzde yanma oluyorsa, bu acil bir kalp problemidir. Hiç olmayan bir şekilde bacağınızda ani şişlikler başladıysa, bir ayağınız şişmeye başladıysa, toplardamarlara pıhtı oturma ihtimali yüksektir. Mutlaka acile başvurulması gerekir. Yine bacaklarda atardamar problemi işareti olan ani soğukluk, solukluk, parmaklarda kızarma, soğuma olduysa lütfen acile başvurun. Bunlar, kalp damar açısından acil durumlardır. Ama her zaman olan problemleriniz, örneğin nefes darlığınız biraz daha artmaya başladıysa, iki kat merdiven çıkabiliyorken bir kat çıkabiliyorsanız acile olmasa da polikliniklere başvurup kontrole gitmelisiniz."