Elektrikle oyun, korkunç bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, dün akşam saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Hasan Z. (17), gece arkadaşı L.K. (20) ile birlikte mahalledeki parka geldi.

"TEK ELLE TUTARSAN BİR ŞEY OLMAZ"

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Hasan Z., parkta uyuşturucu madde kullanan arkadaşı L.K. ile bir süre sohbet etti. Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini tek el ile tutunca elektrik çarpmaz" deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı.

AKIMA KAPILIP YERE DÜŞTÜ

Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine Hüseyin Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIK OLUŞTU KURTARILAMADI

Akıma kapılma sonucu vücudunda ağır derece yanıklar oluşan Hasan Z., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

L.K.'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.