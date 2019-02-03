4 ŞUBAT PAZARTESİ
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) saat 10:00'da ocak enflasyon verilerini açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi'nde yüzde 0.8 ila yüzde 1 arasında artış öngörülüyor. Ocak ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının yukarı yönlü baskı yaratması bekleniyor. Benzin fiyat artışlarına rağmen, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki yüzde 10 indirimin ise rakamları olumlu etkileyeceği tahmin ediliyor.
2018 yılsonu TÜFE artışı yüzde 20.3'tü.
TCMB tahminlerini aşağıya çekti
TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2019 ve 2010 yılı enflasyon tahminlerini düşürdü. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdiklerini söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu vurguladı.
5 ŞUBAT SALI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 10:00'da aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak. Teknik nitelikteki raporda kısa vadede enflasyon beklentilerine ilişkin detaylara dikkat edilecek.
Saat 12:00'de Euro Bölgesi Hizmet Sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak.
6 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Yurt içinde önemli bir verinin bulunmadığı çarşamba günü Almanya'nın fabrika siparişleri, ABD'nin dış ticaret dengesi ve petrol stokları izlenecek.
7 ŞUBAT PERŞEMBE
İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararını Türkiye saati ile 15.00'te açıklayacak. BOE, ağustos ayında faizi beklendiği gibi 25 baz puan yükselterek yüzde 0.75'e çekmişti. böylece ülkede politika faizi 2009'dan beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.
Yabancılar borsada alımlarını sürdürdü
Saat 14:30'da 25 Ocak – 1 Şubat haftasının yabancı portföy hareketleri açıklanacak. 18-25 Ocak haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisinin devam etmiş, net yabancı girişi 321 milyon dolar olmuştu. Son 3 haftada kümülatif net giriş 1.15 milyar doları buldu. 5 haftadır net yabancı çıkışının yaşandığı tahvil piyasasında 18-25 Ocak haftasında net çıkışın 77 milyon dolar oldu.
25 Ocak – 1 Şubat haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri de saat 14.30'da açıklanacak. 18-25 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar dolar artış yaşandı. Son iki haftada kümülatif olarak 5.4 milyar dolar artış yaşandı.
Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklanacak
Saat 17:00'de Hazine Ocak ayı nakit bütçe verilerini yayınlayacak. TCMB geçen Hazine'ye kâr transferi yaptı. Merkez Bankası'nın 18 Ocak'taki olağanüstü genel kurulunda 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak Hazine'ye aktarılması kabul edilmişti. Bankadan yapılan açıklamada "İlgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi. Merkez Bankası'nın diğer hissedarlarına sembolik para ödeniyor.
2018 yılında bütçe açığı 72.6 milyar lira, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 oldu. Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20.2 oranında arttı ve 757.8 milyar TL'ye ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15.8 artış göstererek 621.3 milyar TL'ye çıktı.
8 ŞUBAT CUMA
Saat 10:00'da aralık dış ticaret endeksleri açıklanacak. Kasım ayı itibariyle ihracat miktar endeksi yıllık yüzde 16.8 oranında artış gösterirken, ithalat hacminde yüzde 22.5 oranında daraldı.
Cuma günü ABD’de hükümetin uzun süre kapalı kalmasından dolayı açıklanmayan verilerin de duyurulması bekleniyor. Bu verilerin başında 4. çeyrek büyüme rakamı geliyor. Dış ticaret dengesi, konut başlangıçları ve perakende satışlar da izlenecek veriler arasında.
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