Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Merkez Bankası'nın kesinleşmemiş 2018 yılı kârından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan Hazine'ye aktaracağı tutar belli oldu. Banka, Hazine'ye 33.7 milyar TL kâr payı avansı aktaracak. Bankanın bu sabah yapılan olağanüstü genel kurulunda 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak Hazine'ye aktarılması kabul edilmiş, tutarın daha sonra açıklanacağı duyurulmuştu. TCMB 16.30'da tutarı yazılı bir açıklama ile duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

Merkez Bankası'nın diğer hissedarlarına sembolik para ödeniyor. 33.7 milyar TL Hazine'ye aktarılacak.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TAMAMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı.Hazine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kâr payının yüzde 90'ını avans olarak talep etti. TCMB'nin kesinleşmemiş 2018 yılı kârından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması Genel Kurul'ca onaylandı.

2017 YILINDA HAZİNE'YE 12 MİLYAR TL AKTARILMIŞTI

TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar Hazine'ye aktarıyor. TCMB Hazine'ye 2016 yılında yaklaşık 6.41 milyar TL, 2017 yılında yaklaşık 12 milyar TL aktarmıştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaptığı açıklamada, bütçe kapsamında TCMB'den Hazine'ye devredilecek kârı 20 milyar TL olarak öngördüklerini ancak bu tutarın 37 milyar TL seviyelerinde beklentinin üzerinde gerçekleşeceğini söylemişti.





Toplantıda banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü ve değişiklik kabul edildi.

HİSSEDAR SORDU, ÇETİNKAYA YANITLADI

Bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, olağanüstü genel kurul gündeminin hissedarlardan gelen talep üzerine oluşturulduğuna işaret etti. Çetinkaya "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu." dedi.

Önceki düzenlemede nisan ayı içinde tarih belirleme yetkisinin yine Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişiklik tamamen bununla sınırlı." diye konuştu.



