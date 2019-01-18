Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin, "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi görüşülecek.





Diğer gündem maddesi olarak da bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Olağanüstü genel kurul, hissedarlardan gelen talep üzerine yapılıyor" açıklamsında bulundu



HAZİNE'NİN AVANS TALEBİ ONAYLANDI



Hazine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den gelecek 37 milyar TL'lik kar payının yüzde 97'sini avans olarak talep etti. Meerkez Bankası Genel Kurulu 2018 yılı karından avans dağıtımı yapılmasına onay verdi











