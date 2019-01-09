Bakan Albayrak: Merkez Bankası Hazine'ye 37 milyar TL devredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşuyor. Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Türkiye 2018 yılında tarihi bir yılı geride bıraktı. İnşallah bu yılın değerlendirmesini ortaya koyarken 2019'un nasıl geçeceğini detaylı şekilde paylaşacağız.

- Ülkemizin ekonomisini her türlü olumsuzluklara rağmen koruyabilmişiz. Belirlenen stratejimizi dengelenme, disiplin ve değişim sloganı ile 2019 ve 2021 yıllarını kapsayan dönemi açıkladık. Ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kıldık.

- Ağustos ayı içinde piyasalarımızda önemli dalgalanmalar yaşadık. Geldiğimiz dengelenme sürecinde çok önemli bir mesafe kat ettik. Sağlam altyapı ve zamanında kararlılıkla aldığımız tedbirler, ekonomik programımızın piyasalara verdiği güven sayesinde finansal piyasalarda normalleşmeye ulaştık. Ağustos sonundan bugüne kadar döviz kurunda yüzde 20'ye varan bir iyileşme kaydedildi.

- Daha yeni başladık. Finansman ve maliyet, çok daha rekabetçi reel ekonomi oluşması için çok daha ciddi bir iyileşme kat etmek zorunda. Ekonomide kırılganlığın azaltılmasındaki en kırılgan yapı cari açığın milli gelire oranının azaltılmasıydı.

- Özellikle ithalata bağımlılığımızı azaltmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Mali disiplin bugüne kadar ekonomik başarılarımızın en önemli çıpalarından biri oldu. Sağlıklı sürdürülebilir dengeli büyüme için Yep'te önümüzdeki bir kaç yıl potansiyel büyümemizin daha altında büyüme hedefi koyduk. Amaç daha kaliteli, üretime dayalı iç piyasa ve ve yerli bir kaliteli büyüme üzerine inşa edecek bir dönüşüm. Ekonomideki kırılganlıklarla mücadele ettik.

İhracatımız tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

- İhracat ve turizmdeki güçlü performansla birlikte, yıl sonu YEP'te söylediğimiz yüzde 4,7 oranının çok daha altında yüzde 3'lerde yılı tamamlamayı bekliyoruz. İhracatta pozitif artış ithalatta çok ciddi bir negatif daralma var. Program dönemi sonu için hedefimiz yüzde 2,6'ydı. Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

- Bugün Türkiye üçüncü çeyrek pozitif bir büyümeyle 4. çeyrek hamdolsun piyasalar çok sağlam bir karşı cevap vermeye başladı.

- Bir yandan ithalata bağımlılığımız azaltacak diğer yandan ekonomimizi daha rekabetçi kılacağız. İşgücünün niteliklerinin arttırılmasını toplam faktör verimliliği artışının sağlanmasına büyük önem veriyoruz. 2019 yılı sonrası arzu ettiğimiz istikrarlı gelir dağılımında 16 yılda sağladığımız büyümeden herkesin pay aldığı kapsayıcı ekonomik büyüme trendini çok daha ileri taşıyalım.

MERKEZ BANKASI, HAZİNE'YE 37 MİLYAR TL DEVREDECEK

- TCMB'nin nisan ayında Hazine'ye devredeceği kârı ocakta 20 milyar TL olarak öngörmüştük, şimdi bu rakam 37 milyar TL seviyesinde görünüyor, bu kaynağın önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek.

- Etkin nakit yönetimi kapsamında kamu ödemeleri, piyasa ödemelerinin bu ekonomik koşullarda hızlandırılarak sunulmasıdır. Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek.

- Hiçbir şekilde YEP'te ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz yok.

- Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek. Kredi paketimiz... Düşük faizlerle ödemeyenlere destek.

- Halkbank üzerinde 22 milyar TL'lik kredi paketimiz 350 bin esnafımıza büyük bir destek olarak açıklandı. İş adamlarımıza yüzde 5'lerde kullanılacak esnaf paketi desteğimizi sağlayacağız.

- 16 yıldır bu millet yetkili Cumhurbaşkanımız liderliğinde Ak Parti'ye vermektedir. Tüm bu açıklanan süreçlerle ekonomimiz çok daha güçlü adımlarla ilerliyor. Toplumun her kesimini sevindiriyoruz. Ticari alacak sigortası ile satıcı firma KOBİ ile alıcı arasında alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlayan bu yapıyı devreye aldık.

- Tüm sigorta şirketleri bankalar, KOBİ'ler faydalanacak. İlerleyen aşamada cirosu 125 milyon TL'ye kadar olanlar dahil edilecektir. Devlet destekli bu sigorta ile garanti altındadır.



- Yarın da KOBİ'lerimiz için özellikle Bankalar Birliğimizle 12 civarı bankamızın katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacapğımızın müjdesini buradan vermek istiyorum.

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