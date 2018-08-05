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Son dakika: Prof. Dr. Ömer Bender hırsız şoku yaşadı

Son dakika... Meme kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tıp dünyasında yer edinen Prof. Dr. Ömer Bender'in aracı çalındı. Aracında meme kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de olan Duktoskopi cihazı ve hasta bilgilerini içeren laptopu da bulunuyordu

05.08.2018 - 12:25 | Güncelleme:

Meme kanserinde çığır açan ünlü Prof. Dr. Ömer Bender, hırsız şoku yaşadı. Hırsızlar, Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü verdi. Trafik kazası sanan Bender, araçtan indikten sonra olanlar oldu. Aracı hırsız tarafından çalındı. Araçta meme kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de tek cihaz olduğu belirtilen Duktoskopi cihazı ile hasta kayıtların bulunduğu laptopu da bulunuyordu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay önceki akşam Bahçeşehir'de akşam saatlerinde meydana geldi. Meme kanserinde önemli çalışma yapan ünlü Prof.Dr. Ömer Bender, 34 HR 6651 plakalı BMW marka arabasıyla seyir halindeyken arkadan bir araç çarptı.

ARAÇTAN İNİNCE OLANLAR OLDU

Arkadan bir aracın çarpması üzerine, trafik kazası olduğunu sanan Bender, aracını durdurdu. Bender, arabayı çalışır şekilde bırakarak araçtan inerek arka tarafa gitti. O sırada başka taraftan gelen hırsız, araca binerek hızla uzaklaştı. Arabası çalınan Bender, bir anda şok yaşadı. Ne olduğunu anlayamadan aracı çalınan Bender, polisi arayıp en yakın polis merkezine gitti. Şikayetçi olan Bender, başına gelenleri polise anlattı.

TEK CİHAZ DA ÇALINDI

Poliste şikayetçi olan Bender'in çalınan aracında çok özel bir cihazında olduğu ortaya çıktı. Meme kanseri tedavisinde memeyi almadan tümörü çıkartmakta kullanılan Duktoskopi cihazı ve hasta kayıtlarının yer aldığı laptopunun da otomobilde olduğu öğrenildi. Araçla birlikte çalınan Duktoskopi cihazının Türkiye'de tek olduğu belirtildi.

POLİS ARACI ARIYOR

Olayın polise bildirilmesi üzerine, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Aracın en son Avcılar'da oldu tespit edildi. Polis her yere aracı arıyor.

ÇIĞIR AÇMIŞTI

Birçok önemli yerlerde çalışan ve aynı zamanda Genel Cerrahi Uzmanı olan Bender, Meme kanseri tedavisinde çığır açmıştı. 2005 yılında Türkiye'de ilk kez meme başı akıntılarında Duktoskopi (süt kanalları endoskopisi) uygulamaya başladı. 2008 yılında Dünyada ilk kez meme başı akıntılarına neden olan "İntraduktal Papillomların" ameliyatsız tedavisini sağlayan Endoskopik Papillomektomi yöntemini geliştirmişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    Çoktan amerika ya ulaşmıştır o belgeler
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