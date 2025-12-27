Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Rize'de dizi ekibinin otel odasındaki kavgası ölümle sonuçlandı

        Rize'de dizi ekibinin otel odasındaki kavgası ölümle sonuçlandı

        Rize'de çekilen dizinin set çalışanlarının karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Giriş: 27.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:32
        Dizi setindeki kavga ölümle sonuçlandı
        Rize'de çekilen dizinin set çalışanlarının karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'nın haberine göre olay,6 Aralık 2025 tarihinde Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, final yapan bir dizinin set çalışanlarının otel odasında bulundukları esnada gerçekleşen olayda, Ahmet Emin Yavuk (30) ve odada bulunan 4 kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Yavuk kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, odada bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

        KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

        Hastaneye kaldırılan Yavuk kafa travması geçirdiği için entübe edilirken, şüpheliler ise adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Ahmet Emin Yavuk'un hastanede hayatını kaybetmesi üzerine 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden T.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden firari olan 4. şahıs hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

