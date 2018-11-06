Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir basın toplantısında konuştu. Lavrov, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların meşru olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımlar için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karalarının açık bir şekilde ihlal edildiğini ve bu tedbirlerin duyrulma ve uygulanış biçiminin derin bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

"Tek taraflı ültimatomlara dayanan bir politika izlenmesinin mümkün olmadığı bir zamandayız." açıklamlarında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD çekilse bile Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin ve İran'ın, Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam etme kararı aldığına dikkati çekti.

Lavrov, yaptırımlara rağmen İran'la ekonomik iş birliği için yollar olabileceğini sözlerine ekledi.

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