S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "Çıkarımda bulunmak için biraz erken, ancak karar almanın giderek merkezileştiği açık" dedi.

Gill, "Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz... Kredi garanti (fonu) mekanizması daha da geliştirilecek mi? Bizce bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı göz önüne alındığında büyüme nereden gelecek?" dedi.

Yeni hükümetin, son faiz artırımlarından sonra yavaşlaması beklenen büyümeye karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alıp almayacağını izleyeceklerini belirten Gill, önlem alınması halinde kamu borcunun yükselebileceğine dikkat çekti.

Gill, "Türkiye'nin çok büyük bir cari açığı olduğunu ve geçmişte bankaların temelde dışarıdan borçlanarak buna aracı olduklarını düşünürseniz, hızla büyümeyi sürdürebilecek tek sektör olarak kamu sektörü kalıyor, ki bu da dış borcun artması anlamına gelir" dedi.