Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu.

Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.'' değerlendirmesinde bulundu.