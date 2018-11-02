Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok isim konuşulan Fenerbahçe'de gündeme bir anda Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli geldi. İHA'nın haberine göre; Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Leonardo Jardim ve Laurent Blanc ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine rotayı Sampaoli'ye çeviren Fenerbahçe, çarşamba günü İstanbul'a gelen Barredes ile görüşmeleri derbinin ardından sonuçlandırmak istiyor.

"BARREDES GİTTİYSE O İŞ BİTMİŞTİR"

Şili'nin başında 2 kez Copa Amerika'yı kazanmayı başaran ve son Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Arjantinli teknik direktörün, Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edilirken, Şili'nin La Tercera gazetesinin muhabiri Christian Rodrigues, Sampaoli'nin menajerinin olmadığının altını çizerek, "Barredes eğer bir yere gidiyorsa, sadece detayları konuşmak için gidiyordur. O gittiyse, bu iş bitmiştir" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAKTAN MUTLULUK DUYAR"

Arjantinli teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati, Sampaoli'nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu söylerken, "Şu anda görüşme halindeler" ifadelerini kullandı. Sampaoli'ye en yakın isimlerden birisi olan Zequi Scher ise, "Resmi bir açıklamada bulunamam çünkü böyle bir yetkim yok. Ancak Sampaoli, Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan mutluluk duyacaktır" dedi.

JORGE SAMPAOLI KİMDİR?

Jorge Sampaoli, 13 Mart 1960 tarihinde Arjantin'in Santa Fe bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk geçmişi bulunmayan ve teknik adamlık kariyerine soyunan Sampaoli, ilk olarak 2002 yılında Peru Ligi takımlarından Club Juan Aurich'i çalıştırmaya başladı. Juan Aurich'i bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer Peru Ligi takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti.

İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Arjantinli çalıştırıcı, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı. Aradığı futbol ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.

2010 yılında Club Universidad de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı.

22 Kasım 2012'de Şili Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine Club Universidad de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı.

4 sene Şili Milli Takımı'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen La Liga'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.

Goal'de yer alan habere göre 2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını La Liga'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle Güney Amerika'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı.

2018 Dünya Kupası Elemelerini başarıyla geçen mavi beyazlılar, Rusya'da düzenlenecek turnuvaya Sampaoli önderliğinde hareket etti.

Turnuvada Lionel Messi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve yıldız isimleri turnuvada iyi değerlendiremediği için sık sık eleştirilen Sampaoli, Arjantin'in turnuvaya erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alındı.

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