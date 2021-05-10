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Samsun'daki dehşet davası ertelendi

Samsun'da boşandığı eşi Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde döven, hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlamasıyla iddianame hazırlanan İbrahim Zarap'ın (27) yargılandığı davanın yarın görülecek duruşması kısıtlama tedbirleri kapsamında 3 Haziran'a ertelendi.

Son dakika: Samsun'daki dehşet davası ertelendi
Samsun'daki dehşet davası ertelendi
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DHA

Olay, 6 Mart'ta Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Emriye Metoğlu'na tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede süren 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU KALACAK

Tutuklu bulunan Zarap hakkında hazırlanan 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen iddianameyle 12 Nisan'da hakim karşısına çıktı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, 11 Mayıs tarihine ertelendi. Ancak Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK) tarafından, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mahkemelerin ve adliyelerin çalışmasına ilişkin bir dizi karar alındı. Tutukluluk hali gibi özel durumlar dışında, görülmesinde ivedilik arz etmeyen duruşmalar ertelendi. Bu kararla birlikte 11 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkması beklenen Zarap'ın duruşması da 3 Haziran'a ertelendi. Mahkeme, Zarap'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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