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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa’da atış poligonunda yangın; ısınan mermiler patladı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da atış poligonunda yangın; ısınan mermiler patladı

        Şanlıurfa'nın Şenevler Mahallesi'nde bir atış poligonunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangında ısınan mermiler paniğe yol açarken, yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:24
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        Şanlıurfa’da 10 katlı binanın altında bulunan özel atış poligonunda yangın çıktı.

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        Olası bir patlama ihtimaline karşı çok sayıda ekibin sevk edildiği yangında binadakiler tahliye edilirken, söndürme çalışmaları sırasında ısınan mermilerin patlaması çevredekileri korkutu.

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        Olay, öğle saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde bulunan özel bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binan altında bulunan atış poligonunda elektrik kontağından yangın çıktı.

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        Binadan yükselen dumanı fark edenler, olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilerek yangına müdahale edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde araç trafiğini keserek güvenlik önlemi aldı.

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        Herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 ekipleri hazır bekletildi. Yangın söndürme sırasında zaman zaman ısınan mermi ve mühimmatların patlaması çevredekileri korkuttu.

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        Binada mahsur kalanlar polisler tarafından kurtarıldı.

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        Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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