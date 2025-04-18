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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Saraçhane protestoları davası başladı! Gazetecilerin dosyası ayrıldı | Son dakika haberleri

        Saraçhane protestoları davası başladı! Gazetecilerin dosyası ayrıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan protestolar sonrası haklarında dava açılan 189 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşma görülürken, mahkeme 8 gazetecinin dosyasının ayrılmasına karar verdi

        Giriş: 18.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:29
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        Saraçhane protestoları davası! Gazetecilerin dosyası ayrıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında 8 gazetecinin bulunduğu 189 sanığın yargılanmasına başladı.. Mahkeme 8 gazetecinin dosyasının ayrılmasına karar verdi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında 8 gazetecinin bulunduğu 189 sanığın “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar yargılanmasına başlandı. Gazetecilerin arasında olduğu 99 sanık 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, diğer 90 sanık ise 65. Asliye Ceza Mahkemeleri’nde açılan 2 ayrı dava kapsamında yargılanıyor.

        Kimlik tespitlerinin ardından avukatların talepleri alındı. Gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül ve Zeynep Kuray’ın avukatı Veysel Ok, “Gazeteci toplumsal olayları izler. Haber verme faaliyeti Anayasal hak ve görevdir. Bu yüzden derhal beraat istiyoruz. Mahkeme aksi kanaatteyse gazetecilerin dosyasının ayrılmasını talep ediyoruz.” dedi.

        SAVCI: İDDİALAR YARGILAMAYA MUHTAÇ

        Diğer avukatlar da taleplerinde, iddianamede delil olmadığını, suçun unsurlarına dair hiçbir değerlendirme olmadığını ve suç unsuru olmadığı için yargılamayı da gerektirecek bir fiil olmadığını belirterek derhal beraat talep ettiklerini belirttiler. Duruşma savcısı, “İddialar bu aşamada yargılamaya muhtaç” diyerek derhal beraat talebinin reddini istedi. Mahkeme yargılamaya devam etmek istedi. Bunun üzerine salondakiler alkış ve sloganlarla tepki gösterdi. Mahkeme hakimi ve savcı salonu terk etti. Duruşmaya ara verildi.

        GAZETECİLERİN VE AVUKATLARIN DOSYASI AYRILDI

        Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme, gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman ile dört avukatın dosyasının ayrılmasına edilmesine karar verdi.

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