TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştıracak. Güneş, sezon sonundan itibaren kariyerine Milli Takım'da devam edecek.