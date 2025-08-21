Habertürk
        Siber operasyon! 55 gözaltı

        Siber operasyon! 55 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "20 il merkezli "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheliyi yakaladık, 23'ü tutuklandı" dedi.

        Giriş: 21.08.2025 - 08:24 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:01
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüphelinin yakalandığını, 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre; 20 ilde 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden, 23'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

