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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Somali'de BM ve Afrika Birliği binalarına saldırı! - Haberler
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Somali'de BM ve Afrika Birliği binalarına saldırı!

Son dakika... Somali'de, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan havan topu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Somali'de BM ve Afrika Birliği binalarına saldırı! - Haberler
AA

Son dakika bilgilerine göre, Somali'de, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan havan topu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

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