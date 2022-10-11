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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sonbahar güneşi! Türkiye genelinde hava durumu
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Sonbahar güneşi! Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Rize, Artvin, Trabzon, Giresun çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Son dakika: Sonbahar güneşi! Türkiye genelinde hava durumu
Sonbahar güneşi! Türkiye genelinde hava durumu
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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