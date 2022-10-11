Sonbahar güneşi! Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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