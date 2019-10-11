İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale, Nusaybin ve Ceylanpınar'a havan mermisi atıldığını hatırlatarak, "Bu havan mermisini hangi devletin resmi ordusu attı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız, bu havan mermisini siviller mi attı? Biz bunlara terörist demeyelim de ne diyelim? Zor bir soru sormuyorum. Yanıt versinler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenecek Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu şunları söyledi:

"Ne dediler? Efendim Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale’de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim.

"YANIT VERSİNLER"

Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale’de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Bu havan mermisini hangi devletin resmi ordusu attı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız, bu havan mermisini siviller mi attı? Biz bunlara terörist demeyelim de ne diyelim? Zor bir soru sormuyorum. Yanıt versinler.

"DUYMAZDAN, GÖRMEZDEN GELİR OLDUK"

Biz görevlendirme yaptığımız belediye binalarında roketatar mühimmatı bulduk, sustular. Dünyada hangi belediye binasında roketatar, kaleşnikof bulursunuz? Bunu sorduk, ağızlarını açamadılar. 40 yıldır mücadele ediyoruz. Para yolladılar, silah yolladılar. Kendi ülkelerinde moral vermeye çalıştılar. İnsanlığı lekelediler. Umursamıyoruz diyoruz ya, bunun için. Avrupa'dan akan milyon euroları gördükçe, silahları gördükçe Filistin'de, Afganistan'daki zulmü, DEAŞ'ı, PKK'yı nasıl kurduklarını gördükçe, 3 tane mülteciyi nasıl ölüme terk ettiklerini görünce kimse kusura bakmasın artık bu kınamaları, bu çağrıları, bu tehditleri duymazdan ve görmezden gelir olduk.

"ÇOCUKLARIMIZA MI BIRAKALIM?"

Bunu savaş olarak niteleyenler ihanet içerisindedirler. Savaş bir devletle yapılır. Bu teröristleri tasfiye hareketidir. Bu teröristler tasfiye olacaktır. 40 yıldır bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Ne yapalım çocuklarımız da bunlarla mücadele etsin? Ne yapalım başkalarının ağzına mı bakalım? Yeter artık. Etrafımızdaki coğrafyayı bizden başka barış coğrafyası haline getirebilecek hiçbir ülke, devlet yoktur. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bize DEAŞ'ı gösterip, PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Boşuna zahmet etmesinler. Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz."