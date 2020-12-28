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Adana'da suçüstü yapan polise böyle ateş açtılar

Adana'da hırsızlık için bir eve giren 2 şüpheli ile onlara gözcülük eden 2 kişi, suçüstü yapan polisle çatıştı. Şüphelilerin kaçarken polislere ateş açma anları güvenlik kamerasına yansıdı

SON DAKİKA: Suçüstü yapan polisle çatıştılar
Suçüstü yapan polisle çatıştılar
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DHA

Adana'da hırsızlık için bir eve giren 2 şüpheli ile onlara gözcülük eden 2 kişi, kaçarken polise açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Diğer odadan gelen seslere uyanan Selva E. (32),iki kişinin hırsızlık için eve girdiğini görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE DEFALARCA ATEŞ AÇTILAR

Polisin geldiğini gören hırsızlık şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi, kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri, elindeki tabancayı havaya doğru ateş etti. Kovalamaca sırasında şüpheliler, polislere de defalarca ateş etti. Polislerin yara almadığı olay, sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin anonsu üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği'ne bağlı takviye ekipler geldi. Sokak sokak şüphelileri arayan ekipler, polise ateş ettiği belirlenen A.B. (17) ile Rıdvan Ş.'yi (20) Onur Mahallesi'nde, eve giren şüpheliler Mertcan F. (20) ile Barış K.'yi (28) ise Uçak Mahallesi'nde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Rıdvan Ş.'nin ifadesinde, "A.B., 'düşmanlarım evime baskına geldi. Zor durumdayım' deyince yanına gittim. Hırsızlığa gittiğini, polisle çatışacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi. Şüphelilerden Mertcan F. ise hırsızlık için gözcülük yaptığını, arkadaşının polise ateş edeceğini bilmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık, öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar suçlarından adliyeye sevk edilen A.B., Rıdvan Ş., Mertcan F. ile Barış K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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