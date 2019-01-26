İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime oy kullanacak Suriyeli ve şaibe iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Önce 'Suriyeliler oy kullanacak' spekülasyonunu yapmaya çalıştılar. Buraya gerçek rakam ve bilgilerle cevap verince sus pus oldular. Bu sefer adres taşıma ve ölü seçmen şaibesi ortaya koymaya çalıştılar. Buna da hem bakanlık olarak hem de Yüksek Seçim Kurulu belge ve rakamlarla cevap verdi" diye konuştu.

"AHLAKSIZ İFTİRA"

"Hatta bu hafta ortası Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bölge toplantısında, jandarmamız üzerinden atılmaya çalışılan ahlaksız bir iftiraya tüm hukuki dayanaklarıyla ve rakamlarla cevap verdik" diye Soylu, şöyle devam etti:

"SÜREÇLER ŞEFFAF"

"Şimdi sıradaki iftiralarını bekliyoruz. Ancak bizim alnımız aktır, tüm süreçlerimiz şeffaftır, ülkemizdeki bütün hukuk süreçleri eksiksiz çalışmaktadır, Anayasal tüm kurumlar da Allah'a şükürler olsun ki görevinin başındadır."

SURİYELİ SEÇMENLER

Soylu, geçtiğimiz günlerde Mardin'de gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak olan Suriyelilerin sayısını 53 bin 99 olarak açıklamıştı.

2011 ÖNCESİNDEN VAR

Soylu, şunları kaydettimişti: "Üstelik bunların arasında 2011 krizi öncesi vatandaşlık hakkı elde etmiş, eskiden beri Türkiye vatandaşı olanlar da vardır. Yurt içi seçmen sayısının geçen seçimlerde 53,6 milyon kişi olan bir ülke de 53 bin kişi üzerinden seçimin sıhhatini tartışmaya açmak demokrasiye ve hakikaten bu işin sıhhatine, önümüzdeki rakamlara aykırıdır."