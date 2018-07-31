Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkıyatlar devam ediyor.

Askeri araç ve personel sevkıyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor.

Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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