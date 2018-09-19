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Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı! İşte Türkiye'nin 'Yerli Üretim Logosu'

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan; etiketlerde yeni dönem başladığını belirterek 'Yerli Üretim Logosu'nu tanıttı. İşte 'Yerli Üretim Logosu'

19.09.2018 - 10:34 | Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı.

 

Ticaret Bakanı Pekcan'ın 'Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık' ifadesinde bulundu.

İşte Türkiye'nin 'Yerli Üretim Logosu'

İŞTE BAKAN PEKCAN'IN AÇIKLAMASINDAN NOTLAR;

* Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir.

* Türkiye'de istihdam yapan, Yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.

* Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz.

* Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz, yerli üretim bizim zenginliğimiz, gücümüz. Çocuklarımızın mutlu geleceği.

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Yorumlar 32
  • Misafir 24 dakika önce
    illa krizmi cikmasi gerekiyor
  • Misafir 27 dakika önce
    Yerli ürün hangi mallar makarna bile ithal
  • Misafir 27 dakika önce
    Yerli üretim teknoloji ürünlerinde kredi imkanı olsun .cok düsuk olsun .taksit olsun .ithalde olmasın
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